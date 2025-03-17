Camide Hırsızlık: 100 Yıllık Halıları Çaldılar!

Çanakkale'de hırsızların hedefi cami oldu. 100 yıllık tarihi halıları çalan 2 şüpheli tutuklandı.

Camide Hırsızlık: 100 Yıllık Halıları Çaldılar!

Olay, Bostandere köyündeki camiye gelen A.Y. ve M.G.'nin, yaklaşık 100 yaşındaki 6 halıyı çöp poşetlerine koyarak kaçmalarıyla başladı. Çan Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbarın ardından bölgeye giderek güvenlik kameralarını inceledi ve hırsızların kimliğini tespit etti.

Camide Hırsızlık: 100 Yıllık Halıları Çaldılar! - Resim : 1

Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, operasyon düzenleyerek A.Y. ve M.G.'yi yakaladı. Şahıslar tutuklandı.

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Kaynak: DHA

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