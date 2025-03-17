Camide Hırsızlık: 100 Yıllık Halıları Çaldılar!

Olay, Bostandere köyündeki camiye gelen A.Y. ve M.G.'nin, yaklaşık 100 yaşındaki 6 halıyı çöp poşetlerine koyarak kaçmalarıyla başladı. Çan Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbarın ardından bölgeye giderek güvenlik kameralarını inceledi ve hırsızların kimliğini tespit etti.

Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, operasyon düzenleyerek A.Y. ve M.G.'yi yakaladı. Şahıslar tutuklandı.

Kaynak: DHA