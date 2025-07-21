Meteoroloji'den Kavurucu Sıcak Uyarısı: Gölgede 45 Derece!

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Türkiye, bu hafta yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Türkiye genelinde Afrika sıcağı etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre sıcaklıklar birçok şehirde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacak. Gölgede bile 45 dereceye ulaşan değerler kaydedilecek. En yüksek sıcaklıklar doğu illerinde görülecek. Özellikle Batman, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da sıcaklıkların 42-46 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Aydın’da da termometreler perşembe günü 45 dereceyi gösterecek.

Büyük şehirlerde de sıcaklıklar hızla yükseliyor. İstanbul ve Kırklareli’de 35, İzmir’de 37, Muğla’da 39, Ankara’da 34 derece sıcaklık bekleniyor. Sıcaklık farkı en az Trabzon’da görülecek; burada değerler 26 derece civarında seyredecek.

ORMAN YANGINLARINA DİKKAT

Uzmanlar, günün en sıcak saatlerinde açık alanda bulunulmaması gerektiğini vurguluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınları konusunda uyarı yaparak, vatandaşları sigara izmariti, cam şişe ve anız yakımı gibi riskli davranışlardan kaçınmaya çağırdı. Orman Genel Müdürlüğü ise yangınların yüzde 86’sının insan kaynaklı olduğuna dikkat çekti.

21 Temmuz bölge bölge hava durumu...

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu, doğusu ile iç kesimlerinin parçalı bulutlu , Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla kuzey ve batısının parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 38°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

Kaynak: Haber Merkezi