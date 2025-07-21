Bir Elinde Baston, Bir Elinde Silah! Köy Meydanında Dehşet Saçtı

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Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Çaltı köyünde 93 yaşındaki M.A.K. ile K.Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.K., yanındaki silahla K.Ç’yi hedef alarak ateş açtı. Açılan ateş sonucu K.Ç. ağır yaralanırken, yerden seken kurşunlar 8 yaşındaki E.P. ile Ş.A.’ya da isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TUTUKLANDI

Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan 93 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşlı zanlının geçmişte sabıkası olup olmadığı araştırılıyor.

Olay anı köydeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde zanlının elindeki tabancayla köy meydanına gelerek ateş açtığı ve köylülerin panik içinde kaçıştığı anlar yer alıyor.

Kaynak: AA