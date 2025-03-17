Medyaya 'Gezi' İncelemesi, 6 Televizyon Kanalının Kayıtları Başsavcılığa Gitti

ID İletişim’in Kurucu Ortağı Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı soruşturması kapsamında ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme’ suçundan tutuklanmıştı.

BAŞSAVCILIK RTÜK'E YAZI GÖNDERDİ

Barım’ın tutuklanmasının ardından ilerleyen Gezi soruşturması medyaya da yansımıştı. Soruşturma devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) bir yazı göndermişti.

KAYITLARI İSTEMİŞTİ

Başsavcılık RTÜK’ten bazı medya kuruluşlarının 27 Mayıs 2013 tarihinden itibaren meydana gelen Gezi Parkı olaylarının propagandasını yaptığı iddiasına ilişkin televizyon kayıtlarını istemişti.

RTÜK’ün Cem TV, Flash TV, Halk TV, Kanal D, Fox TV ve Samanyolu Haber’in televizyon kayıtlarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği öğrenildi.

İLHAN TAŞÇI 'MÜMKÜN DEĞİL' DEMİŞTİ

RTÜK üyesi İlhan Taşçı konuya ilişkin yaptığı açıklamada özel medya hizmet sağlayacılarının kayıtlarını yasa gereği 1 yıl süreyle muhafaza ettiğini belirterek şunları söylemişti: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi soruşturması kapsamında televizyonların görüntü kayıtlarını istemiş olsa da RTÜK arşivi bu kadar yıl geriye gitmez. Yalnızca rapora bağlanan veya yargıya konu olan dosyaların kayıtları muhafaza altına alınır. Bu kadar geniş tarih aralıklı kayıtları yayıncılardan temin etmek de yasal olarak pek mümkün değildir.

Kaynak: ANKA