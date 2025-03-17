Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde operasyon düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Y.A., S.Ç., A.E. ve A.B.B. isimli şahısların ikamet ve araçlarında arama yaptı.

1 kilogram 363 gram skunk, 153 gram kokain, 81 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 34 adet tabanca fişeği, 3 adet av tüfeği, 5 hassas terazi ve 1 şarj aletiyle birlikte el telsizi yakalandı. 2 kişi tutuklandı.

Kaynak: İHA