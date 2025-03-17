Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı. Ele geçirilen malzemeler ise herkesi şoke etti.

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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde operasyon düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Y.A., S.Ç., A.E. ve A.B.B. isimli şahısların ikamet ve araçlarında arama yaptı.

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı - Resim : 1

1 kilogram 363 gram skunk, 153 gram kokain, 81 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 34 adet tabanca fişeği, 3 adet av tüfeği, 5 hassas terazi ve 1 şarj aletiyle birlikte el telsizi yakalandı. 2 kişi tutuklandı.

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Uyuşturucu Operasyonunda 3 TutuklamaUyuşturucu Operasyonunda 3 TutuklamaGüncel

Kaynak: İHA

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