Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9-15 Mart 2025 tarihleri arasında 13 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, 2 bin 300 kullanımlık kağıda emdirilmiş Sentetik Kannabinoid, 1,25 gram esrar, 0,83 gram kokain, 0,64 gram metamfetamin ve 73 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan 18 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 4 kişi Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA