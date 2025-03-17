Tanımadığı Kadına Evlilik Teklif Etti, Otobüsten İndirildi

Bursa’da toplu taşımada oldukça ilginç bir olay yaşandı. Yaşlı bir adam otobüste seyahat ettiği sırada tanımadığı bir kadına evlilik teklifi yaptı. Olayın ardından kadın ve yolcular yaşlı adama çok sert tepki gösterdi. Şoför ise adamı yarı yolda indirdi.

Bursa-Gemlik otobüsünde meydana gelen olayda, Gemlik'ten Bursa'ya gitmek için otobüse binen yaşlı adam, Bursa merkeze yaklaştığı sırada otobüste bulunan tanımadığı kadına evlilik teklifi etti. Bunu duyan kadın ve yolcular sinirlenerek tepki gösterdi. Yaşanan olay sonrası şoför, yaşlı adamı yol ortasında indirdi.

Kaynak: İHA