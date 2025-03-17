Bakan Ersoy Kendine Hazine Arazisi Tahsis Etti! Skandalları Bitmek Bilmiyor...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un skandalları gündemden düşmezken, şimdi de bakanlık yetkisiyle kendi şirketine hazine arazisi tahsis ettiği ortaya çıktı. CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Antalya’da orman vasfındaki 8 futbol sahası büyüklüğündeki arazinin Bakan Ersoy’un şirketi ETS’nin iştiraki Nebula Otelcilik’e verildiğini, üstelik projenin daha önce mahkeme tarafından 23 kez iptal edildiğini öne sürdü.

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Bakan Ersoy Kendine Hazine Arazisi Tahsis Etti! Skandalları Bitmek Bilmiyor...

AKP iktidarına yöneltilen eleştirilerden en yaygın olanı kayırmacılık ve ihale usulsüzlüğü iken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bu konuda en çok tepki çeken isimlerden biri olarak biliniyor. Tartışmalı ihalelerin yanında 21 Ocak 2025'te Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasında da bakanlığının olaydaki sorumluluğunu kabul etmek istemeyen Ersoy, şimdi de başka bir skandalla gündeme geldi.

YETKİ DOĞRUDAN BAKANLIKTA

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Ersoy’un kendi şirketi ETS’nin iştiraki olan Nebula Otelcilik’e Antalya’da orman vasfındaki bir hazine arazisini tahsis ettiğini iddia etti.

Otelin yatırım değerinin 4,7 milyar TL olduğunu söyleyen Salıcı, 8 futbol sahası büyüklüğündeki arazi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’nde yer aldığı için tahsis yetkisinin doğrudan bakanlıkta bulunduğunu belirtti.

PROJEYE 23 KEZ İPTAL

Paylaşımında, projeye uygun imar planının da daha önce mahkemeler tarafından 23 kez iptal edilmesine rağmen Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylandığını söyleyen Salıcı, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun da “Gerekli değildir” kararıyla bypass edildiğini ifade etti.

Bakan Ersoy Kendine Hazine Arazisi Tahsis Etti! Skandalları Bitmek Bilmiyor... - Resim : 1

Oğuz Kaan Salıcı, arazinin tahsis sürecinde imzası bulunan bürokratlardan birinin de ETS’nin eski çalışanı Neşe Çıldık olduğunu ve kendisinin artık Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nde görev aldığını belirterek, "Delillerimiz, kanıtlarımız da mı yüzünüzü kızartmıyor Bakan Ersoy? Kendi şirketinizi, sülalenizin şirketlerini düşündüğünüz kadar bu Devlet’i düşünmediniz. Sizin utanç eşiğiniz tam olarak neresi?" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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