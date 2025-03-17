Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Kritik Gelişme! Pozitifbank'ın Yönetimi TMSF'ye Devredildi

İstanbul'da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda Pozitifbank, Payfix ve Flash Haber Tv'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında bulunduğu 49 şüpheli gözaltına alındı, şirketlere de el konuldu. Kork ile birlikte gözaltına alınan şüphelilerden 29'u bugün adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

YÖNETİM ARTIK TMSF'NİN

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), el konulan Pozitifbank yönetiminin 17 Mart 2025 tarihi itibarıyla alınan kararla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildiğini açıkladı.

BDDK'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"BDDK'nın 17.03.2025 tarihli ve 11176 sayılı Kararı ile; Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.'nin (Banka) nitelikli ortağı Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 18 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında Bankanın, Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. mülkiyetinde bulunan %79 oranındaki hissesine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verilmiştir."

Kaynak: Haber Merkezi