Pozitifbank, Payfix ve Flash TV'ye Kayyım Atandı

Yasa dışı bahis soruşturmasında el konulan Pozitifbank, Payfix ve Flash TV'nin de aralarında olduğu 23 şirkete TMSF kayyım olarak atandı.

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Pozitifbank, Payfix ve Flash TV'ye Kayyım Atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı yasa dışı bahis soruşturmasında, Pozitifbank (BankPozitif), Flash TV ve Payfix'in sahibi Erkan Kork, yasa dışı bahis örgütü liderliği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında, aralarında Flash TV, Pozitifbank ve Payfix Ödeme Kuruluşu’nun da bulunduğu toplam 23 şirkete el konmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen operasyonda, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin finansal sistemde kullanıldığı tespit edildi. Toplamda 6 milyar 900 milyon TL’lik mal varlığına el konulurken, operasyon kapsamında 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

TMSF KAYYIM OLARAK ATANDI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), soruşturma çerçevesinde el konulan şirketlere kayyım olarak atandı. Bu kapsamda, Flash TV, Pozitifbank ve Payfix Ödeme Kuruluşu’nun tüm mali işlemleri TMSF tarafından yönetilecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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