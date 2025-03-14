Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç tutuklandı.

Son Güncelleme:
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç Tutuklandı

İstanbul ve üç ilde, terör örgütü DHKP/C'nin işçi yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 38 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada, terör örgütü DHKP/C'nin ihtiyaçlarını karşılamak ve örgüte finansal destek sağlamak amacıyla "İhtiyaç Komitesi" (İKOM) adında bir yapı oluşturduğu iddia edilmişti. Eş zamanlı operasyonlarda 33 şüpheli yakalanmıştı. Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de vardı.

TUTUKLANDI

Aralarında Şükrü Genç'in de olduğu 26 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. 8 kişi hakkında ise adli kontrol istendi. Şükrü Genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Şükrü Genç
Son Güncelleme:
AFAD Verileri Paylaştı: Akdeniz'de Şiddetli Deprem Akdeniz'de Şiddetli Deprem
Saçını Bir An Önce Uzatmak İsteyenler Havalara Uçacak: Bu 7 Doğal Yağ Saç Uzamasını Hızlandırıp Güçlendiriyor Saçı En Hızlı Uzatan Doğal Yağlar Belli Oldu: Saçların Gücüne Güç Katıp, Güneş Gibi Parlatıyor!
Dünyanın Çenesi En Güçlü Köpekleri Belli Oldu! Sivas Kangal Köpeği Listeye Açık Ara Damgasını Vurdu Dünyanın Çenesi En Güçlü Köpekleri Belli Oldu! Sivas Kangal Köpeği Listeye Açık Ara Damgasını Vurdu
CHP'ye Bir Engel Daha: Sandığa da Salon Yok! Gerekçe 'Hafta Sonu Maçları' CHP'ye Bir Engel Daha: Sandığa da Salon Yok!
ÇOK OKUNANLAR
TOGG T10F Fiyatıyla Piyasayı Sarstı! Ne Tesla Ne de BYD Hepsini Solladı TOGG T10F Fiyatıyla Piyasayı Sarstı! Ne Tesla Ne de BYD Hepsini Solladı
Evi ve Arsası Olan Tapu Sahipleri Dikkat! Son Tarih Verildi, Başvurmayan Hakkını Kaybedecek Evi ve Arsası Olan Tapu Sahipleri Dikkat! Son Tarih Verildi, Başvurmayan Hakkını Kaybedecek
Ünlü Çamaşır Deterjanında Kanser Yapıcı Madde Bulundu: Uzmanlar Uyardı Sakın Kullanmayın Ünlü Çamaşır Deterjanında Kanser Yapıcı Madde Bulundu: Uzmanlar Uyardı Sakın Kullanmayın
Ehliyetlerde Artık Zorunlu Olacak: Bu İşaret Varsa Sürücülere Para Cezası Kesilecek Ehliyetlerde Artık Zorunlu Olacak: Bu İşaret Varsa Sürücülere Para Cezası Kesilecek
Gram Altında 4500 Lira Depremi! İslam Memiş Tarih Verdi, Altın Fiyatlarında Büyük Rekor Olacak Gram Altında 4500 Lira Depremi! İslam Memiş Tarih Verdi, Altın Fiyatlarında Büyük Rekor Olacak