Bir Saat Arayla İki Deprem! Akdeniz Beşik Gibi Sallanıyor

AFAD, Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.

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Bir Saat Arayla İki Deprem! Akdeniz Beşik Gibi Sallanıyor

Türkiye depremle sarsılmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de saat 18.40'ta 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 7.76 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD, 4.5 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Akdeniz'de saat 19.37'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 5.58 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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