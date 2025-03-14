Bir Saat Arayla İki Deprem! Akdeniz Beşik Gibi Sallanıyor
AFAD, Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.
Türkiye depremle sarsılmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de saat 18.40'ta 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 7.76 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 14, 2025
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-03-14
Saat:18:40:11 TSİ
Enlem:34.85389 N
Boylam:25.73444 E
Derinlik:7.76 km
Detay:https://t.co/ETywUp3gnD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD, 4.5 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Akdeniz'de saat 19.37'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 5.58 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 14, 2025
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-03-14
Saat:19:37:47 TSİ
Enlem:35.04917 N
Boylam:23.86694 E
Derinlik:5.58 km
Detay:https://t.co/sKVCp4aLLb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi