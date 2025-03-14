Diploma Krizi Dünya Basınında! İmamoğlu Cephesinden Bir Hamle Daha: 'Suç Duyurusunda Bulunacağız'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında 1990 yılında yaptığı yatay geçiş başvurusuyla ilgili "resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. İmamoğlu, 5 Mart'ta konuyla ilgili ifade vermişti. İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, konuyla ilgili YÖK raporunu hazırlayan beş kişi hakkında ''adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs'', ''görevini kötüye kullanma'' ve ''iftira'' dahil farklı suçlar kapsamında 3 Şubat'ta suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.

İmamoğlu'nun diploma krizi dünya basınında da yankı buldu. Uluslararası haber ajansı Reuters, İmamoğlu'na açılan soruşturmaların aleyhine sonuçlanması durumunda Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını vurguladı. Reuters'ın sorularını yanıtlayan İmamoğlu'nun avukatı Pehlivan, bu kişiler hakkında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu kapsamında da suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

'HUKUKSUZ BİR KARAR BEKLEMİYORUZ'

"Her şeye rağmen hukuksuz bir karar beklemiyoruz" diyen Pehlivan, "İptal ederler diyerek hukuksuzluğu da normalleştirmeyeceğiz. İstanbul Üniversitesi 572 yıllık tarihi olan bir kurumdur. Bu nedenle, Üniversite yetkili organlarının, keyfi veya hukuka aykırı işlemlerden kaçınarak, her aşamada hukuk güvenliğini gözeteceğine inanıyoruz. Bugüne kadar böyle yaptılar" dedi.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinin 2020 yılından itibaren konu hakkındaki resmi cevaplarında ve Rektörlüğün Ekim 2024 tarihli bilgi notunda yatay geçiş işleminin hukuka uygun olduğu açıkça tespit edildiğini vurgulayan Pehlivan, "Buna rağmen nasıl iptal edecekler? Buna rağmen iptal etmek, iptal kararının hukuki değil başka saiklerle yapıldığının daha büyük bir ispatı olur mu?" dedi.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'

"Belli ki bu süreç İmamoğlu'nu cumhurbaşkanlığı seçim yarışından diskalifiye etmeye yönelik" diyen Pehlivan, sözlerine şöyle devam etti:

"O halde bu hukuksuzluğa iştirak etmek, demokratik seçim sürecine müdahale ederek onu sabote etmeye yönelik bir fiilin parçası olmayı teşkil etmektedir. Bu nedenle, bu hukuksuzluğa imza atacak ilgili kişiler hakkında yalnızca görevi kötüye kullanma suçundan değil, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu kapsamında da suç duyurusunda bulunacağız."

Kaynak: Haber Merkezi