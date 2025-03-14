Flash TV ve Pozitifbank'a El Konuldu, Sahibi Erkan K. Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun başlattığı yasadışı bahis soruşturması kapsamında ekipler harekete geçti. Operasyonlarda, Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi Erkan K.’nın da arasında bulunduğu 59 kişiye yönelik şafak operasyonu düzenlendi. 49 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlamalarıyla soruşturuluyor.

ÖRGÜT LİDERİ

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre örgüt lideri olduğu iddia edilen Erkan K.'nin, finans sektörüne 2014 yılında adım attığı ve yasa dışı bahis gelirleriyle Payfix Ödeme Kuruluşu'nu kurduğu iddia ediliyor.

SAHTE HESAPLARLA...

Savcılık dosyasına göre, Payfix’in yasadışı bahis ağlarına finansal altyapı sağladığı ve sahte hesaplarla bahis gelirlerini akladığı tespit edildi. MASAK ve Merkez Bankası raporları, Payfix üzerinden 4,2 milyar TL’lik şüpheli transfer yapıldığını ortaya koydu. Şirket sistemlerinde 855 yasa dışı bahisle bağlantılı hesap belirlenirken, milyonlarca para transferinin bahis işlemleriyle ilgili olduğu iddia edildi.

Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis parasıyla PozitifBank’ın satın alındığı öne sürülüyor. Şüphelilerin ayrıca Capital Türk Holding, Ay Para ve Ininal gibi şirketler üzerinden suç gelirlerini akladıkları iddia edildi.

6,9 MİLYAR TL!

Operasyon kapsamında, örgüt lideri ve üyeleri olduğu belirtilen şüphelilerin milyonlarca liralık mal varlığına el kondu. Toplam 6,9 milyar TL değerindeki 23 şirket, banka hesapları, kripto cüzdanları, lüks araçlar ve gayrimenkuller devlet tarafından donduruldu.

Kaynak: Habertürk