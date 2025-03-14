Ankara'da Kan Donduran Cinayet: Kız Kardeşinin Sevgilisini Vurdu

Ankara’nın Sincan ilçesinde, iki sevgili arasındaki tartışma trajediyle sonuçlandı. Sevgilisiyle tartışan H.Ç., durumu ağabeyi M.Ç.’ye bildirdi. Eve gelen M.Ç., yaşanan tartışma sırasında İ.D.’ye tabancayla ateş ederek ölümüne neden oldu.

Ankara'da Kan Donduran Cinayet: Kız Kardeşinin Sevgilisini Vurdu

Olay, Yenikent semtinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, H.Ç. ile erkek arkadaşı İ.D. arasında il dışına çıkma konusunda anlaşmazlık yaşandı. Gerginliğin artmasıyla H.Ç., ağabeyi M.Ç.’den yardım istedi. Kısa süre sonra eve gelen M.Ç. ile İ.D. arasında hararetli bir tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ç., silahını çekerek İ.D.’ye ateş etti.

Ankara'da Kan Donduran Cinayet: Kız Kardeşinin Sevgilisini Vurdu - Resim : 1

Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İ.D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, kaçan şüpheli M.Ç. polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan M.Ç.’nin sorgusu devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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