Bakan Memişoğlu, Hekimlerin 14 Mart Tıp Bayramını Kutladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hekimlerin ve hekim adaylarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Memişoğlu, "Sizler sağlık sistemimizin övünç kaynağısınız. Tüm hekimlerimizin ve hekim adaylarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, Hekimlerin 14 Mart Tıp Bayramını Kutladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hekimlerin sağlık sisteminin övünç kaynağı olduğunu belirterek, hekimler ve hekim adaylarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

'İYİ Kİ VARSINIZ'

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda, hekimliğin bir meslekten öte, adanmışlık hikayesi olduğunu belirtti. Hekimlik için, "Gecesini gündüzüne katan, dertlere derman olan, insanlığa iyiliği şiar edinen gönüllerin hikayesi." yorumunda bulunan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda bir sanat. Bu eşsiz sanatı toplumumuzun esenliği için icra eden hekimlerimizle gurur duyuyorum. Sizler sağlık sistemimizin övünç kaynağısınız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hekimlerimizin ve hekim adaylarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. İyi ki varsınız."

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Kaynak: AA

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