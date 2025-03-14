Meteoroloji Tarih Vererek Uyardı! Kar Yağışı ve Sağanak Geri Dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi sürüyor.

Ülke genelinde mevsim normallerinin 12-15 derece üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının birkaç gün daha artmaya devam etmesi bekleniyor. Ancak hafta sonunun ardından hava sıcaklıkları düşecek ve güneşli hava yerini yağışa bırakacak.

YAĞIŞLI HAVA PAZARTESİ GERİ DÖNÜYOR

Meteoroloji'nin yaptığı uyarılara göre, hafta sonu sıcak havanın keyfini çıkaranlar, pazartesiden itibaren geri dönecek kuvvetli yağışlara karşı hazırlıklı olmalı. Pazartesi günü başlayan yağışlar, Salı günü tüm yurdu saracak. Öte yandan, kar yağışlarının da hafta başından itibaren iç kesimlerde etkili olacağı belirtiliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Kaynak: Haber Merkezi