Meteoroloji Tarih Vererek Uyardı! Kar Yağışı ve Sağanak Geri Dönüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, hafta sonu ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu bölgelerde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, diğer bölgelerde gökyüzünün açık ve az bulutlu olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 12-15 derece üzerinde seyretmesi beklenirken, hafta sonunun sıcak geçeceği tahmin ediliyor. Ancak, Pazartesi gününden itibaren kuvvetli yağışlar ve kar yağışı geri dönecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi sürüyor.
Ülke genelinde mevsim normallerinin 12-15 derece üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının birkaç gün daha artmaya devam etmesi bekleniyor. Ancak hafta sonunun ardından hava sıcaklıkları düşecek ve güneşli hava yerini yağışa bırakacak.
YAĞIŞLI HAVA PAZARTESİ GERİ DÖNÜYOR
Meteoroloji'nin yaptığı uyarılara göre, hafta sonu sıcak havanın keyfini çıkaranlar, pazartesiden itibaren geri dönecek kuvvetli yağışlara karşı hazırlıklı olmalı. Pazartesi günü başlayan yağışlar, Salı günü tüm yurdu saracak. Öte yandan, kar yağışlarının da hafta başından itibaren iç kesimlerde etkili olacağı belirtiliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 25°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
Kaynak: Haber Merkezi