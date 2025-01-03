Flash Haber TV'nin Satışında Bomba İddia! Halk TV Krizi Sonrası Hangi İsim Satın Aldı? Dikkat Çeken Ersoy Dede Detayı
Flash Haber TV'nin Halk TV'ye satılmasının iptal olmasından sonra, kanalın iktidara yakın bir iş insanına satıldığı ve başına da gazeteci Ersoy Dede'nin geçeceği iddia edilmişti ancak gerçek ortaya çıktı.
Flash Haber TV’nin İktidara yakın bir grup tarafından satın alındığı ve genel yayın yönetmenliği görevine Ersoy Dede’nin getirileceği iddia edilmişti ancak Gerçek Gündem'in edindiği bilgiye göre, Ersoy Dede kanalın başına geçmeyecek sadece danışmanlık yapak.
GÖREVİ BELLİ OLDU
Flash Haber TV'nin kimler tarafından satın alındığı ve kanalın başına kimin geçeceği henüz gizemini korurken, Flash Haber'in daha ciddi ve profesyonel bir kurum haline gelmesi için bir dönem TRT1'de Ana Haber Bülteni sunuculuğunu yapan Ersoy Dede'nin danışmanlık hizmeti vereceği ortaya çıktı.
HALK TV KRİZİ PATLAK VERMİŞTİ
Flash Haber TV'nin el değiştirme sürecinde daha önce bir skandal yaşanmış ve satın almak için para ödediklerini ancak kanal yönetimine tehdit ve baskı yapıldığı için devir işlemlerinin yapılmadığını söyleyen Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, yaptığı yeni açıklama ile ön ödemeyi geri aldıklarını açıkladı.
Mahiroğlu, kamuoyuna teşekkür ederek, "Konunun kamuoyunda büyük yankı uyandırmasından sonra ön ödememizi geri aldık" açıklamasında bulundu.