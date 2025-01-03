Flash Haber TV'nin Satışında Bomba İddia! Halk TV Krizi Sonrası Hangi İsim Satın Aldı? Dikkat Çeken Ersoy Dede Detayı

HALK TV KRİZİ PATLAK VERMİŞTİ

Flash Haber TV'nin el değiştirme sürecinde daha önce bir skandal yaşanmış ve satın almak için para ödediklerini ancak kanal yönetimine tehdit ve baskı yapıldığı için devir işlemlerinin yapılmadığını söyleyen Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, yaptığı yeni açıklama ile ön ödemeyi geri aldıklarını açıkladı.