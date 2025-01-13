Satılan Flaş Haber TV'ye Bomba Transfer! Kadroya Dahil Oldu
Bank Pozitif’in sahibi Erhan Kork tarafından satın alınan Flash Haber TV'de kadro sil baştan değişmeye başladı. Magazin programlarıyla ünlenen isim Flash Haber TV'de dahil oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Flash Haber TV, yeni sahibi Erhan Kork yönetiminde yeniden yapılanma sürecine girdi. Kanalın kadrosunda kapsamlı değişiklikler yapılırken, televizyon dünyasının tanınmış isimlerinden Bircan Bali de Flash Haber TV’ye transfer oldu. Bali, hafta sonu haber bültenlerini sunacak.
BİRCAN BALİ KİMDİR?
4 Ocak 1988 doğumlu olan Bircan Bali, Muğla Üniversitesi mezunudur. 2013 yılında Şenol İpek ile evlenen Bali, 2017 yılında “Söylemezsem Olmaz” programındaki açıklamalarıyla gündeme gelmiştir. Adana asıllı olan Bali, Şenol İpek ile boşandıktan sonra Ömer Gezen ile aşk yaşamaya başlamıştır.
YENİ YÖNETİMİYLE YAYIN HAYATINA BAŞLADI
Flash Haber TV, daha önce Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu tarafından satın alınmak üzereydi, ancak bu işlem gerçekleşmedi. Kanal, Bank Pozitif’in sahibi Erhan Kork tarafından satın alındı ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde yeni yönetimiyle yayın hayatına başladı.
Kanalın genel yayın yönetmenliği görevine Oğuzhan Müezzino getirilirken, ana haber bültenini sunma görevi TRT’den ayrılan Ersoy Dede’ye verildi.
ERHAN KORK KİMDİR?
1974 İstanbul doğumlu olan Erhan Kork, eğitim hayatını Suudi Arabistan ve Dubai’de tamamladı. Paris Üniversitesi’nde işletme eğitimi alan Kork, küresel ekonomi, maliye ve proje yönetimi gibi alanlarda uzmanlaşmıştır.
Uluslararası düzeyde CISA, CISM, CGEIT ve CDPSE gibi sertifikalara sahip olan Kork, 2024 yılında Conley Üniversitesi’nde işletme yönetimi ekonomisi alanında doktorasını tamamlamıştır.
Türkiye’de Bank Pozitif ve Payfix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Kork, ayrıca Dubai merkezli Wordfix Teknoloji LLC’nin kurucusu ve sahibi olarak faaliyet göstermektedir. Arapça, İngilizce ve Fransızca dillerini bilen Kork, uluslararası iş dünyasında tanınan bir isimdir.