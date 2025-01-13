Satılan Flaş Haber TV'ye Bomba Transfer! Kadroya Dahil Oldu

ERHAN KORK KİMDİR?

1974 İstanbul doğumlu olan Erhan Kork, eğitim hayatını Suudi Arabistan ve Dubai’de tamamladı. Paris Üniversitesi’nde işletme eğitimi alan Kork, küresel ekonomi, maliye ve proje yönetimi gibi alanlarda uzmanlaşmıştır.

Uluslararası düzeyde CISA, CISM, CGEIT ve CDPSE gibi sertifikalara sahip olan Kork, 2024 yılında Conley Üniversitesi’nde işletme yönetimi ekonomisi alanında doktorasını tamamlamıştır.