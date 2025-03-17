İstanbul’u Bekleyen Felakette Yeni Perde! Kimsenin Bilmediğini 5 Maddede Açıkladı

Prof. Dr. Celal Şengör’ün İstanbul depremine ilişkin ‘Ölmeyenler ‘Keşke ölseydik’ diyecek’ sözüne tepki gösteren Prof. Dr. Osman Bektaş, yeni bir açıklama daha yaparak, İstanbul için yazılan felaket senaryolarına neden katılmadığını madde madde açıkladı. İşte Bektaş’ın İstanbul için sıraladığı o 5 madde…

Esma Karayel Esma Karayel
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İstanbul’u Bekleyen Felakette Yeni Perde! Kimsenin Bilmediğini 5 Maddede Açıkladı

Prof. Dr. Celal Şengör’ün olası İstanbul depremine ilişkin yaptığı korkutan açıklamaların ardından deprem uzmanları arasında tartışma başlamış, uzmanlar bilimsel veriler olmadan bu açıklamanın yapılmasının uygun olmadığını söylemişti.

İstanbul’u Bekleyen Felakette Yeni Perde! Kimsenin Bilmediğini 5 Maddede Açıkladı - Resim : 1

'BİLİMSEL VERİLERLE UYUŞMUYOR'

Prof. Dr. Osman Bektaş, Celal Şengör’ün “Enkazlar uzun süre kaldırılamayacak ve şehir ağır bir kokuya bürünecek. Ölmeyenler ‘Keşke ölseydik’ diyecek!” sözlerine ilişkin şöyle tepki göstermişti: Belli olmayan İstanbul depremi için "Yaşayanlar yaşadıklarına pişman olacaktır" söylemi bilimsel verilerle uyuşmuyor. İstanbul’u ancak orta büyüklükte deprem tehdit edebilir. Ana Marmara Fayının kilitli kısımları deprem enerjisi biriktirirken sürünen kısımları az, tam kayan kısımları ise hiç deprem enerjisi biriktirmez.

İstanbul’u Bekleyen Felakette Yeni Perde! Kimsenin Bilmediğini 5 Maddede Açıkladı - Resim : 2

Prof. Dr. Osman Bektaş’tan yeni bir açıklama daha geldi. Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Bektaş, ‘İstanbul felaket senaryosuna katılmıyorum’ diyerek sebebini açıkladı.

5 MADDEDE AÇIKLADI

Bektaş, şunları söyledi: Niçin katılamıyorum? Orta Marmara’da deprem üreten kabuk İzmit'den çok daha ince olup deprem derinlikleri daha sığdır. İzmit’ten Orta- Batı Marmara’ya doğru artan fay sürünmesiyle ( creep ) deprem enerjisi önemli ölçüde azalmakta. Öteden beri savunduğumuz Ana Marmara fayının doğuya doğru kırılması ve deprem göçü uluslararası yayınla pekişmiştir. Tarihsel depremlerin yeri tartışmalı, büyüklükleri de abartılıdır. Fayların davranışları zamanla değişebilir.

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Kaynak: Haber Merkezi

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