İstanbul Depreminin Şifresi Çözüldü! İki Uzman Tek Senaryo, İlk Kez Açıkladılar

Prof. Dr. Celal Şengör’ün İstanbul’da 7’den büyük bir deprem beklendiğini vurgulayarak yaptığı uyarı büyük endişe yaratmıştı.

Şengör’ün “Birkaç gün içinde şehirde açlık başlayacak. Yağmalar yaşanacak. Ardından salgın hastalıklar görülecek. Enkazlar uzun süre kaldırılamayacak ve şehir ağır bir kokuya bürünecek. Ölmeyenler ‘Keşke ölseydik’ diyecek!” sözleri tartışma yaratmıştı.

Celal Şengör’ün bu açıklamasını değerlendiren Prof. Dr. Osman Bektaş ve Dr. Ramazan Demirtaş’ın açıklamaları dikkat çekti.

İki uzman isim de Şengör’ün açıklamasının kaos yarattığını belirterek İstanbullulara yeni bir uyarı yaptı. İşte Celal Şengör’ün felaket senaryosuna tezat o görüşler…

CELAL ŞENGÖR’E İKİ ELEŞTİRİ BİRDEN

Dr. Ramazan Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden bir harita paylaşarak “Parmak hesabı ile deprem bilimi yapılmaz, ancak kaos yazılır” notu eşliğinde “100 bina çöker 4milyon insan enkaz altında kalır, İstanbul çökerse Türkiye diz üstü çöker, hayatta kalanlar keşke ölseydik diyecekler…” açıklamalarının bilimsel olmadığına dikkat çekti.

'YILLIK KAYMA HIZI NET DEĞİL'

Deprem biliminin verilerle konuştuğunu belirten Bektaş, şunları söyledi: Sadece fay modelleri belirsiz değil, aynı zamanda her bir segmentin yıllık kayma hızı, deprem tekrarlanma aralıkları, geçen süreler net değil… Ortalama ile deprem tekrarlanma aralıkları ve geçen süreler belirlenmez…Daha Marmara'nın deprem tehlikesi çözülmemiş.

'KAOS SENARYOLARININ AMAÇLARI NE?'

Parmak hesabı kaos yazıldığını vurgulayan Demirtaş “Özetle ülkemizde olan her 4.0 ve üzeri deprem sonrası beklenen Marmara depremi ile ilgili KAOS/FELAKET SENARYOLARI yazanların amaçları nedir? Bu senaryoların psikolojik, ekonomik, sosyolojik, stratejik, çevresel, eğitim, turizm vb. açısından zarar vermekten başka risk azaltma ve can kaybı açısından hiçbir katkısı yok ve olamaz da…”diyerek Şengör’ü eleştirdi.

'ORTA BÜYÜKLÜKTE DEPREM TEHDİT EDEBİLİR'

Prof. Dr. Osman Bektaş ise “Belli olmayan İstanbul depremi için "Yaşayanlar yaşadıklarına pişman olacaktır" söylemi bilimsel verilerle uyuşmuyor” diye belirterek şunu söyledi: İstanbul’u ancak orta büyüklükte deprem tehdit edebilir. Ana Marmara Fayının kilitli kısımları deprem enerjisi biriktirirken sürünen kısımları az, tam kayan kısımları ise hiç deprem enerjisi biriktirmez.

KESİN ZAMANI VE BÜYÜKLÜĞÜ

Belli olmayan İstanbul depremi için "Yaşayanlar yaşadıklarına pişman olacaktır" söylemi bilimsel verilerle uyuşmuyor :

* Ünlü deprem tarihcisi Ambrasys, 2001 : Küçük kıyamet denilen 1509 Îstanbul depremi abartılı olup katostrofik (felaket) değildir. — Prof. Dr. Osman Bektaş (@profobektas) March 15, 2025

PARMAK HESABI ile #deprem bilimi yapılmaz, ancak KAOS yazılır



* 100 bina çöker 4milyon insan enkaz altında kalır

* İstanbul çökerse, Türkiye diz üstü çöker

* Beka sorunu olur, siyasi ve ekonomik bağımsızlık gider.

* Ülke işgal edilir

* Hayatta kalanlar keşke ölseydik diyecekler. pic.twitter.com/oT9cgpEKV5 — Dr. Ramazan Demirtaş (@Paleosismolog) March 15, 2025

Kaynak: Haber Merkezi