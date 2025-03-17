AKP'li Başkan, Su Çalışması İçin Açılan Çukura Düştü
Burdur'da feci bir kaza meydana geldi. AKP'li başkan, su çalışması için kazılan çukura otomobiliyle düştü.
Burdur'da su çalışması için açılan çukur faciaya neden oluyor. Sabah saatlerinde Özgür Mahallesi'nde ilerleyen bir araç kazılan çukura düştü.
Vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine ekipler sevk edildi. Sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralı sürücünün AKP Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Beytullah Kuyun (34) olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA