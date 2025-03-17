AKP'li Başkan, Su Çalışması İçin Açılan Çukura Düştü

Burdur'da su çalışması için açılan çukur faciaya neden oluyor. Sabah saatlerinde Özgür Mahallesi'nde ilerleyen bir araç kazılan çukura düştü.

Vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine ekipler sevk edildi. Sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı sürücünün AKP Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Beytullah Kuyun (34) olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA