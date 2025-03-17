CHP'li İsimden Çanakkale Zaferi'nin Yıldönümünde Dikkat Çeken Açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne ilişkin bir paylaşım yaptı. Bağcıoğlu paylaşımında, “110 yıl önce bugün; Çanakkale’de kahramanlık destanı yazan, Çanakkale’nin geçilemeyeceğini yedi düvele gösteren, NUSRAT mayın gemisi ve sahil bataryalarımız ile harekâtı keşif faaliyetleri icra ederek destekleyen havacılık birliğinin fedakâr personelini rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Onur Özovalı Onur Özovalı
Son Güncelleme:
CHP'li İsimden Çanakkale Zaferi'nin Yıldönümünde Dikkat Çeken Açıklama

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ne bir gün kala, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu’ndan dikkat çeken bir açıklama geldi Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, "Şehitlerimiz, bu vatanın toprak altındaki ulu çınarları; gazilerimiz ise dimdik ayakta duran onur abideleridir” ifadelerini kullandı.

Çanakkale Zaferi’ni milletin bağımsızlık azminin ve fedakarlığının en büyük sembollerinden biri olduğunu belirten Bağcıoğlu, “110 yıl önce bugün; Çanakkale’de kahramanlık destanı yazan, Çanakkale’nin geçilemeyeceğini yedi düvele gösteren, NUSRAT mayın gemisi ve sahil bataryalarımız ile harekâtı keşif faaliyetleri icra ederek destekleyen havacılık birliğinin fedakâr personelini rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

ÇANAKKALE SAVAŞI'NIN GÖSTERDİĞİ STRATEJİK DERS

Açıklamasında Çanakkale Zafer’inin birçok sonucu ortaya çıkardığının altını çizen Bağcıoğlu, “Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemalin askeri dehasının dünya harp sahnesinde tescil edilmesi, Türk askerinin büyük fedakârlık ve kahramanlığı bunlardan en önemlileridir. Ama stratejik bir ders de ‘Anavatanımızın Donanma varlığı olmadan savunulamayacağıdır.’

27 Mart 1909 tarihli Bahriye Encümeni Mazbatasında devleti yönetenlerin korku, kuruntu, ihmal ve yanlış yönlendirme ile Osmanlı Donanmasını düşürdükleri durum çok net bir şekilde özetlenmektedir” diye yazdı.

Bağcıoğlu, açıklamasını “Bu onurlu ve önemli günde; ebedi Başkomutanımız Çanakkale Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Nusret mayın gemisi ile Türk bahriyesi sahil bataryalarının kahraman personelini ve bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimiz ile ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm gazilerimize ve şehit yakınlarımıza sağlıklı bir yaşam diliyorum” sözleriyle noktalandırdı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Çanakkale Yankı Bağcıoğlu CHP
Son Güncelleme:
Herkes Çöpe Atıyor Faydasını Bilen Yok! Duyan Pişman Oluyor, O Hastalığı Kökten Bitiriyor Herkes Çöpe Atıyor Faydasını Bilen Yok! Duyan Pişman Oluyor, O Hastalığı Kökten Bitiriyor
Parkta Baygın Bulunduktan Sonra Ölmüştü: Ailesinden Korkunç İddialar Parkta Baygın Bulunduktan Sonra Ölmüştü: Nesrin'e Ne Oldu?
Musluk Suyunda Ölümcül Tehlike! Yetkililerden Yeni Açıklama Geldi Musluk Suyunda Ölümcül Tehlike! Yetkililerden Yeni Açıklama Geldi
Bayburt'un İncisi Olarak Biliniyor! Doğanın Mucizesi Faydaları Saymakla Bitmiyor Bayburt'un İncisi Olarak Biliniyor! Doğanın Mucizesi Faydaları Saymakla Bitmiyor
ÇOK OKUNANLAR
Koç Holding Hakkında Flaş Gelişme Türkiye'den Çekiliyor mu? Ali Koç Son Noktayı Koydu Koç Holding Hakkında Flaş Gelişme Türkiye'den Çekiliyor mu? Ali Koç Son Noktayı Koydu
Bu İlde Olanlar Yaşadı! TOKİ'den Büyük Kampanya 12 Bin Liraya Kira öder Gibi Ev Sahibi Olma Fırsatı Taksitleri Kira Öder Gibi! Yeni Kampanya Duyuruldu
Türkiye'de Mağazaları Bulunan Ünlü Giyim Devi İflasın Eşiğinde: AVM'lerin Vazgeçilmez Markasıydı Türkiye'de Mağazaları Bulunan Ünlü Giyim Devi İflasın Eşiğinde: AVM'lerin Vazgeçilmez Markasıydı
Yüzde 2000'den Fazla Zam! Herkesi Şoke Eden Artış: Asıl Sebebi Başka Çıktı Yüzde 2000'den Fazla Zam!
Her Markette Satılan Ünlü Çikolata Markasında Skandal! Hepsi Raflardan Toplatılıyor Her Markette Satılan Ünlü Çikolata Markasında Skandal! Hepsi Raflardan Toplatılıyor