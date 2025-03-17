Musluk Suyunda Ölümcül Tehlike! Yetkililerden Yeni Açıklama Geldi

Karaman’da şebeke suyuna petrol hidrokarbonlarına rastlanmasının ardından ortalık ayağa kalktı. Kentte şebeke suyu içmek yasaklanırken, Karaman İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama geldi.

İl Sağlık Müdürlüğü’nün açıklamasında, 5 günlük aranın ardından şebeke sularının yeniden içilebilir hale geldiği bildirildi. Son analizlerde şebeke suyunda petrol hidrokarbonlarına rastlanmadığı belirtilirken, şebekeye İbrala Barajı'ndan verilen suyun kesilmesi üzerine değerlerin düzeldiği duyuruldu.

İl Sağlık Müdürlüğü, halktan gelen şikayetler sonrası kentteki şebeke suyunda analiz yapmış ve yapılan incelemede şebeke suyunda petrol hidrokarbonlarına rastlandığı bildirilmişti. Analiz sonuçları normale dönünceye kadar şebeke suyunun içme suyu, gıda veya ağız hijyeni için kesinlikle kullanılmaması gerektiği duyurulmuştu. Duyurunun ardından kent halkı su sıkıntısı yaşamaya başlarken, kentte hazır su siparişlerinde patlama yaşanmıştı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümlerince, içme-kullanma sularının sağlığa uygun ve temiz olma durumları Karaman Valiliği İl Sağlık Müdürlüğümüzce takip edilmektedir. Geçtiğimiz günlerde Karaman Merkez İlçe şehir merkezi şebeke suyundan alınan ve Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'nda değerlendirilen numunelerin, analiz sonuçlarında 'petrol hidrokarbonları' olarak bilinen bileşiklere rastlanılmış, yönetmelikte belirtilen şartlara göre uygunsuz olduğu tespit edilerek Karaman Belediyesi'ne konuyla ilgili derhal tedbir alınması ve iyileştirme çalışmaları yapılması gerektiği bildirilmişti.

Buna istinaden İbrala Barajı'ndan şehir şebekesine su verilmesi durdurulmuştu. Karaman Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü olarak her gün şehir şebekesinden alınan numuneler, Karaman Halk Sağlığı Laboratuvarı ve Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarları'nda çalışılmaya devam edilmiştir. Gelinen noktada düzenli su analiz çalışmalarında şebeke suyunun petrol hidrokarbonları açısından temizlendiği tespit edilmiştir. 16.03.2025 tarihi itibarıyla halk sağlığı açısından şebeke suyunun herhangi bir risk taşımadığı tespit edilmiş olup, vatandaşlarımızın şebeke suyunu içme-kullanma suyu olarak güvenle kullanmalarında sakınca bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Kaynak: DHA