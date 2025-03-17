Karaman’daki Molotoflu Saldırıların Arkasından Baba Oğul Çıktı

Karaman’da, son 4 ayda 3 ayrı tarihte, aynı aileye ait 3 farklı ev, olay yerine bisikletlerle gelen şüpheliler tarafından molotofkokteyli atılarak yakıldı.

DÖRT AYDA 3 SALDIRI

İlk olarak 20 Kasım 2024'te Murat Özkal'ın annesinin evine molotofkokteyli atıldı. Bu yıl da 14 Mart'ta Murat Özkal'a ait ev ve 15 Mart'ta iftar saatinde de amcası Turgut Özkal'a ait ev, molotofkokteyli saldırı gerçekleştirildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirilen saldırılara ilişkin inceleme başlattı. Polis olayların yaşandığı bölgedeki tüm güvenlik kameralarını tek tek inceleme altına aldı. Yaklaşık 120 saatlik görüntünün incelemesinin ardından, yüzleri kapalı halde bisikletlerle kaçan şüphelilerin, mağdurlarla aynı aileden olan Murat Özkal’ın eniştesi Celalettin E. ile oğlu Talha E. olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcılığının talimatıyla Celalettin E. ve oğlu Talha E. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgu işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA