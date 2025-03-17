Evli Çift Sokaklarda Ekmek Parası İçin Rekabet Ediyor

Osmaniye’de yaşayan 44 yaşındaki Şerife Güç Aslan, iş aradığı dönemde eşi Ökkeş Aslan’ın da mesleği olan taksi şoförlüğü yapma kararı alarak işe başladı.

Daha önce 16 yıl Osmaniye ve Antalya’da şoförlük yapan Şerife Güç Aslan, başladığı taksicilik mesleğinde eşiyle farklı duraklarda çalışarak eşine rakip oldu.

Rakip duraklarda olmalarının kendileri için bir zorluk oluşturmadığını belirten Aslan, "Evde tatlı atışmalarımız oluyor ama bu durum bizleri motive ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA