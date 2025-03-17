Minik Melike'yi Baraja Atmışlardı: 6 Yıllık Korkunç Sırda Dehşete Düşüren Detaylar

Arnavutköy Sazlıbosna Barajı'nda altı yıl önce bulunan çocuk cesedinin sırrı çözüldü. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, 4 yaşındaki Melike Eşiyok'un vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı.

ÖĞRETMENLERİNE ANLATINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

2018 yılında baraj gölünde balıkçılar tarafından çarşafa sarılı halde bulunan küçük kızın kimliği uzun süre tespit edilemedi. Ancak altı yıl sonra Melike'nin kardeşleri H. ve E., okulda öğretmenlerine yaşadıkları dehşeti anlattı. Küçük çocuklar, babaları Cahit Eşiyok ve onun ilişki yaşadığı Zehra Öztürker'in Melike'yi öldürdüğünü açıkladı. Bunun üzerine soruşturma derinleştirildi.

'KALORİFER PETEĞİNE BAĞLADI'

İddianamede yer alan çocukların ifadeleri tüyler ürpertti. H. ve E., şunları anlattı:

"Babamız Cahit ile annemiz Meryem ayrıldıktan sonra Zehra üvey annemiz olarak eve geldi. Zehra ve babamız bize ve Melike'ye sürekli eziyet etti. Aç bıraktılar, altımıza kaçırdığımızda tek ayak üzerinde durma cezası verdiler. Üvey annemiz yere bastığımızda çekiçle vuruyordu. Yağmurlu havada dışarı çıkartıp bizi ıslatıyor, kendisi içeride çay içerek izliyordu.

Melike'yi kalorifer peteğine bağladılar. Sonra babamız ve üvey annemiz alışverişe çıktı. Buz, naylon ve balta aldılar. Döndüklerinde Melike'yi öldürüp bir çantaya koyarak arabaya bindik. Babamız, 'Sizi sokak köpeklerine atarım' diyerek tehdit etti."

'GÖLE ATTIK'

Sanık baba Cahit Eşiyok ise iddianamede yer alan ifadesinde Zehra'nın çocuklara şiddet uyguladığını kabul ederek şunları söyledi:

"Zehra, Melike'nin altına kaçırmasından rahatsızdı ve sürekli ona eziyet ediyordu. 2 Nisan 2018 günü beni arayıp 'Melike nefes almıyor' dedi. Eve geldiğimde elleri, ayakları buz gibiydi. Zehra hastaneye götürmemizi istemedi, 'Vücudunda morluklar var, cezaevine gireriz' dedi. Cesedi ne yapacağımızı düşündük. Önce mezarlığa gömmeye çalıştık ama uygun bir yer bulamadık. Sonrasında Sazlıbosna Barajı'na içine taş koyarak attık."

PSİKOLOJİSİ BOZULMUŞ!

Sanık Zehra Öztürker ise olaydan Cahit Eşiyok'u sorumlu tutarak, "Cahit, çocukları sürekli oklavayla döverdi. Melike'nin ateşi çıkmıştı, ona ilaç verdim. O gece Cahit, Melike'yi odaya kilitledi. Sabah baktığımda buz gibiydi. Cahit polisi aramamı engelledi, tehdit etti. Sonrasında cesedi ne yaptığını bana anlatmadı. Olaydan sonra psikolojim bozuldu ve evi terk ettim" dedi.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Baba Cahit Eşiyok ve üvey anne Zehra Öztürker'in 'çocuğa ya da beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Ayrıca 'eziyet' suçundan 3 ila 8 yıl arası hapis cezası talep edildi.

Kaynak: İHA