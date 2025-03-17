1,2 Milyar Euro Ek Finansman Sağlanmıştı: Doğuş-Çelikler-Özkar Ortaklığının Hızlı Tren Şantiyesinde Kriz

Doğuş-Çelikler-Özkar ortaklığında yapılan, henüz geçen sene İngiliz bankalar tarafından 1,2 milyar euro finansman sağlanan Yerköy-Kayseri hızlı tren hattı şantiyesinde iş bırakan işçilerin ücretleri bugün ödense de fazla mesaileri yatırılmadı. Hem Yerköy hem de Kayseri şantiyesinde geçen cuma iş bırakan 750 işçi geciken maaşlarının yatırılmasını, fazla mesailerinin ödenmesini ve çalışma koşullarının düzeltilmesini talep etmişti.,

AYDA 180 SAAT OLAN MESAİ 300 SAATE ÇIKTI

İşçilerin hızlı şekilde üye olmaya başladığı DİSK Dev Yapı-İş Sendikası bölge temsilcisi Haydar Baran Gerçek Gündem’e yaptığı açıklamada, işçilerin fazladan çalıştığı sürenin neredeyse bir iş günü kadar olduğunu vurguladı. Yasal çalışma sürenin ayda 180 saat olduğunu ancak işçilerin ayda 300 saat çalıştırıldığını aktaran Baran, “Her ay neredeyse 120 saat fazla mesai yapıyor işçiler. Her gün günde 10 saat çalıştırılıyorlar. Pazar günleri de çalıştırılıyorlar. Ayda sadece tek Pazar günü dinlenme fırsatı veriyorlar” dedi.

Baran ağır çalışma koşullarının iş kazalarına da sebebiyet verdiğini dile getirerek “Söz konusu tempo normal bir insanın kaldıracağı gibi değil. Bu durum iş kazalarına da neden oluyor tabii ki. Ayda 120 saat fazladan çalışıyor bu işçiler. Onların bu ücretleri ödenmiyor. Bunun için mücadele edilecek” ifadelerini kullandı.

MİLYAR EUROLUK ŞANTİYEDE UCUZ ÖLÜM

Öte yandan işçiler de yaptığı açıklamada ağır iş kolunda çalıştıklarını belirterek, henüz geçen Çarşamba günü bir arkadaşlarını iş cinayetinde kaybettiklerini belirtti. Yapılan açıklamada, “Tehlikeli iş sınıfında bulunan kazı işi yapıyoruz. Bu tehlikelerden kaynaklı henüz yeni bir arkadaşımızı kaybettik. Daha yasımız sürerken zam farkımız yatırılmadı, ödenmeyen alacaklarımız var. Bunun için mücadele ettik” dendi.