İliç Maden Faciasında İlk Duruşma Başladı

İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat 2024 tarihinde 9 işçinin öldüğü 2 işçinin ise yaralandığı liç yığını çökmesi sonucu meydana gelen faciayla ilgili açılan davanın ilk duruşması bugün Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

43 SANIK YARGILANIYOR

5'i tutuklu 43 sanık, “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak”, “asli kusurlu” ve “tali kusurlu” suçlarından yargılanıyor. Sanıklar hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Duruşmayı, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve faciada yakınlarını kaybeden aileler katılıyor.

İDDİANAMEDE KAMU GÖREVLİLERİ YOK

İlk bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan kamu görevlileri ise iddianamede yer almıyor. Şu an davaya müdahil bir kamu görevlisi bulunmuyor.

NE OLMUŞTU?

13 Şubat 2024 tarihinde Erzincan'ın İliç İlçesi Maden sahasında meydana gelen liç yığının çökmesi sonucu Adnan Keklik, Kenan Öz, Ramazan Çimen, Uğur Yıldız, Abdurrahman Şahin, Fahrettin Keklik, Mehmet Kazar, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Haber Merkezi