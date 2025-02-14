TBMM'nin İliç Raporunda Kritik Detay: Cezaların Artırılmasını İstediler

TBMM İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu, taslak raporunu tamamladı. İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı taslak raporda verilen cezaların artırılması gerektiği ve bu yönde atılması gereken adımlardan bahsedildi.

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TBMM'nin İliç Raporunda Kritik Detay: Cezaların Artırılmasını İstediler

Erzincan'ın iliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni Ocağında yaşanan ve yaşanan toprak kaymasıyla 9 işçinin göçük altında kalarak hayatını kaybettiği facianın tüm yönleriyle araştırılarak muhtemel maden kazalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, taslak raporunda sona geldi.

AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığındaki komisyonun hazırladığı rapor, milletvekillerinin görüş ve önerilerinin ardından esas rapor haline getirilerek TBMM Başkanlığına takdim edilecek.

TBMM'nin İliç Raporunda Kritik Detay: Cezaların Artırılmasını İstediler - Resim : 1

‘CEZALAR ARTIRILMALI’

Öte yandan, taslak raporun ilgili kısmında benzer kazaların yaşanmaması amacıyla cezaların artırılmasına yönelik önlemlerin alınması gerektiği yer aldı.

Bu kapsamda, 527 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen taksire adam öldürme, taksirle adam yaralama ve çevrenin taksirle kirletilmesi suçlarının, madencilik faaliyeti kapsamında işlendiği şartlarda ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılması’ kararının verilmesine yasak getirilmesi gerektiği belirtildi.

Yine bu hallerin kanunda suç nitelikli hali olarak düzenlenmesi ve bu sayede bu suçların karşılığında daha ağır cezaların belirlenmesinin önemine dikkat çekildi.

TBMM'nin İliç Raporunda Kritik Detay: Cezaların Artırılmasını İstediler - Resim : 2

İLK DURUŞMA 17 MART’TA

Beşi tutuklu 43 şüpheli hakkında “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak” ve “çevreyi taksirle kirletmek” suçlarından hazırlanan iddianame ise kabul edildi.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede 43 sanıktan 12’si asli, 31’i tali kusurlu bulunurken, ilk duruşma 17 Mart 2025’te görülecek.

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Kaynak: DHA

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