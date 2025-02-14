Bolu’da İşçi Servisi Devrildi, Çok Sayıda Yaralı Var
Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasıyla ismi anılan Bolu’da işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 22 kişi yaralandı. Çevre hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bolu’da Mudurnu-Göynük kara yolunda saat 10.00'da yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. H.S. yönetimindeki işçi servisi, yoldan çıkarak yol kenarına devrildi. Servis minibüsünün içinde bulunan 22 kişi yaralı olarak araçtan çıkarıldı.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve çevre hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, korkutan kaza hakkında inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA