Boğaziçililer 'Ücretsiz Alanımız Kalmadı' Diyerek Kafe İşgal Etti

Boğaziçi Üniversitesi kampüsüne kahve zinciri olarak bilinen Espressolab kafe işletmesi kurmak istedi. Ancak söz konusu alanın kamuya ait ve öğrencilerin kullanımına açık olması nedeniyle işletme öğrencilerin tepkisini topladı. Üniversite kampüsünde bir süredir birçok alanın işletmelere devredildiğini ve ücretsiz kullanım alanlarının neredeyse kalmadığını vurgulayan öğrenciler kafeyi ‘işgal’ etti.

Yüzlerce öğrenci bir araya gelerek kendi termoslarında ürettikleri kahveleri ücretsiz şekilde paylaşarak durumu protesto ediyor. Eylemlerine 5’inci günde de devam eden öğrenciler konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

‘HER TÜRLÜ İŞİMİZ İÇİN O ALANI KULLANIYORUZ’

Öğrenciler kafeye dönüştürülen söz konusu alanda ders çalıştıklarını, kulüp toplantılarını yaptıklarını aktararak “Boğaziçi Üniversitesi’nde 10 şubat pazartesi gününden beri Espresso Franchise’ı olarak açılmak istenen kafe alanı öğrenciler tarafından kamulaştırılmış durumda. 5 gündür kafe alanında yüzlerce öğrenci, kendi kahve makinelerimizle kahve ikramı yapıyor, ders çalışmaktan kulüp toplantılarına kadar her türlü işimiz için o alanı kullanıyoruz” dedi.

Öğrenciler söz konusu kafenin, öğrencilerin kullanımında olan bir alanı yıktığını belirterek “Bu yılın ilk dönemi yıllardır kuzey kafeterya olan yerin kapatıldığı ve yerine Espressolab’in açılacağını öğrendiğimiz bir dönemdi. İkinci döneme ise kafenin açılacağı yerin önündeki hiçbir işletmeye ait olmayan öğrenci alanının bizden habersiz yıkıldığı ve kampüsteki başka bir işletmeye çay ve kahve yasağı getirildiği haberiyle başladık” ifadelerini kullandı.

‘KAMUSAL ALAN BIRAKILMADI’

Ortak alan eksikliğine de dikkat çeken öğrenciler süreci şu şekilde anlattı: “Özellikle bu gündemle birlikte ortak alan eksikliği bardağı taşıran son damla oldu. 2021’de çıkan yıkım kararından dolayı Kuzey Kampüs’teki Abdullah kuran kütüphanesi kapatılmış ve ne yıkım kararı gerçekleştirilmişti ne de yerine öğrencilerin çalışabileceği bir alan tesis edilmişti. Boğaziçili öğrencilerin elinde, devlet üniversitesinde, kamusal alana dair hiçbir şey bırakılmadı. Üstelik kayyumluk dersten sonra öğrencinin kendi kampüsünde sosyalleşebilmesini, Espressolab franchise'ından alacağı pahalı kahveyle sınırlandırmıştı.”

‘ÖĞRENCİ DEĞİL MÜŞTERİ OLMAYI KABUL ETMİYORUZ’

Öğrenciler eylemlerine devam edeceklerini belirterek açıklamaları şöyle sonlandırdı:

“Bizim derdimiz belli: ortak alanlarımızın elimizden alındığı Boğaziçi Üniversitesi’nde kütüphanemiz de, study alanımız da kulüp odalarımız da artık burası. Kayym yönetimin bizi kampüs dışına itmesini, içeride de bizi öğrenci değil müşteri olarak görmesini kabul etmiyoruz.”

Kaynak: Haber Merkezi