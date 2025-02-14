Eksi 2 Derecelik Kentte Kar Çilesi, Okullar Tatil Oldu, Yollar Kapandı

Batman'ın Sason, Gercüş ve Kozluk ilçelerinde etkisini gösteren kar yağışı devam ediyor. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte, kar kalınlığının bir metreyi aştığı kentte 3 ilçede yoğun yağış sonrasında yollar ulaşıma kapandı.

Mereto Dağı eteklerindeki köylerde kar yağışı hayatı felç ederken, 186 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Öte yandan eğitime bir gün ara verilen kentte, ekipler yol açma çalışmalarına başladı.

Kaynak: İHA