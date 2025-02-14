Eksi 2 Derecelik Kentte Kar Çilesi, Okullar Tatil Oldu, Yollar Kapandı

Kar yağışının etkisinin devam ettiği, sıcaklığın eksi dereceye düştüğü Batman’da üç ilçede 186 yerleşim yolu ulaşıma kapandı. Sason, Gercüş ve Kozluk’ta kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

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Eksi 2 Derecelik Kentte Kar Çilesi, Okullar Tatil Oldu, Yollar Kapandı

Batman'ın Sason, Gercüş ve Kozluk ilçelerinde etkisini gösteren kar yağışı devam ediyor. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte, kar kalınlığının bir metreyi aştığı kentte 3 ilçede yoğun yağış sonrasında yollar ulaşıma kapandı.

Eksi 2 Derecelik Kentte Kar Çilesi, Okullar Tatil Oldu, Yollar Kapandı - Resim : 1

Mereto Dağı eteklerindeki köylerde kar yağışı hayatı felç ederken, 186 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Öte yandan eğitime bir gün ara verilen kentte, ekipler yol açma çalışmalarına başladı.

Eksi 2 Derecelik Kentte Kar Çilesi, Okullar Tatil Oldu, Yollar Kapandı - Resim : 2

Kaynak: İHA

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Batman Kar Yağışı
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