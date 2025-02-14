'Polis' Yalanıyla Dolandırıcılık: 2 Kişi Tutuklandı

Eskişehir'de kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar bir vatandaşın 1 milyon değerindeki altınlarını çaldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

'Polis' Yalanıyla Dolandırıcılık: 2 Kişi Tutuklandı

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, telefon dolandırıcılarına operasyon düzenledi.

'Polis' Yalanıyla Dolandırıcılık: 2 Kişi Tutuklandı - Resim : 1

Ekipler, bir vatandaşın telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce arandığı daha sonra aynı kişilerin evine gelerek yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını aldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheliler T.S.A. ve A.S.A'yı yakaladı. Operasyonda ele geçirilen ziynet eşyaları, sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

'Polis' Yalanıyla Dolandırıcılık: 2 Kişi Tutuklandı - Resim : 2

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Kaynak: AA

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