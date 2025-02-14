Adıyaman ve İstanbul'da Eş Zamanlı Hırsızlık Operasyonu

Adıyaman ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adıyaman merkezli hırsızlık operasyonunda 34 zanlı gözaltına alındı. 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

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Adıyaman ve İstanbul'da Eş Zamanlı Hırsızlık Operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kent merkezindeki konteyner kentlerde hırsızlık yapıldığı bilgisine ulaştı.

Adıyaman ve İstanbul'da Eş Zamanlı Hırsızlık Operasyonu - Resim : 1

Ekipler yaklaşık 3 aylık çalışmanın ardından Adıyaman ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 34 şüpheli gözaltına alınırken 6 zanlının yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Adıyaman ve İstanbul'da Eş Zamanlı Hırsızlık Operasyonu - Resim : 2

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Kaynak: AA

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