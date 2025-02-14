Adıyaman ve İstanbul'da Eş Zamanlı Hırsızlık Operasyonu
Adıyaman ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adıyaman merkezli hırsızlık operasyonunda 34 zanlı gözaltına alındı. 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kent merkezindeki konteyner kentlerde hırsızlık yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler yaklaşık 3 aylık çalışmanın ardından Adıyaman ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 34 şüpheli gözaltına alınırken 6 zanlının yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA
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