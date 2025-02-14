Engelli Vatandaş Duruşmaya Gidemeyince Mahkeme Onun Evine Taşındı

Erzurum'un Hınıs ilçesinde, engelli tanık Cevdet Işık'ın mahkemeye katılamaması üzerine Hınıs Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, duruşmayı tanığın evine taşıdı. Sol kolu ve bacakları protez olan Işık, evde yapılan duruşmada ifadesini verirken, hizmetten memnuniyetini belirterek mahkeme heyetine teşekkür etti.

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Engelli Vatandaş Duruşmaya Gidemeyince Mahkeme Onun Evine Taşındı

Erzurum'da Hınıs Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mine Cebeci, beraberine zabıt katibi ve mahkeme mübaşirini de alarak, davanın aydınlanması için sol kolu ve bacakları protez olarak hayatını idame ettiren fiziksel engelli tanık Cevdet Işık'ın ikametine gitti. Tanığın yaşadığı evde yapılan duruşmada ilgilinin hasta yatağında beyanı alındı.

Verilen hizmetten çok memnun kalan tanık Işık, engelli olması ve sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya gidemediği için eve gelen Hınıs Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mine Cebeci ve beraberindekilere teşekkürlerini iletti.

Mahkeme Başkanı da engelli vatandaşa Allah’tan hayırlı şifalar temennisinde bulunarak tamamlanan işlemlerin ardından Hınıs Adliyesine döndü.

Kaynak: İHA

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