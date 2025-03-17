İstanbul'da Trafik Çilesi! Sabahın İlk Saatlerinde Kilitlendi

Megakent İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı. Bazı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, toplu taşımanın aktarma istasyonlarında da büyük kalabalıklar oluştu.

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İstanbul'da Trafik Çilesi! Sabahın İlk Saatlerinde Kilitlendi

İstanbul’un en önemli sorunları arasında yer alan ‘trafik yoğunluğu’ haftanın ilk iş gününde de kendisini gösterdi. Sabah saatlerinden itibaren bazı yollarda trafik yoğunluğu yaşandı.

Ana arter ve caddelerde araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, toplu ulaşımda da yoğunluk yaşandı.

Avrupa ve Anadolu yakalarını bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin Edirne istikametinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar, Küçükçekmece, Okmeydanı ve Çağlayan'da, TEM Otoyolu'nda ise Seyrantepe ile Gaziosmanpaşa arasında trafik yoğunluğu yaşandı.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Edirne istikametinde Pendik, Kartal, Maltepe, Ataşehir ve Kadıköy mevkilerinde trafik akışı ağır seyrediyor, TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli ile Ataşehir arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul'da Trafik Çilesi! Sabahın İlk Saatlerinde Kilitlendi - Resim : 1

TOPLU ULAŞIMDA YOĞUNLUK

Haftanın ilk iş gününde işe ve okula gitmek isteyen yolcular, bazı metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

Özellikle aktarmaların yapıldığı metrobüs ve metro istasyonlarında bekleyenler, uzun kuyruklar nedeniyle araçlara binmekte zorluk çekti.


İBB CepTrafik haritası verilerine göre trafik yoğunluğu, kent genelinde yüzde 60'a kadar yükseldi.

Kaynak: AA

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