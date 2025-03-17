Askeri Üniforma ile Garsonluğun Cezası Belli Oldu

Beyoğlu’nda bir restoranda askeri üniforma ile müşterilere servis yapan yabancı uyruklu Yousuf Jaafer ve restoranın işletme yetkilileri Abdulkadir Güler ile Adnan Kalkmaz, mahkeme tarafından 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar, “halkın bir kesiminin dini değerlerini alenen aşağılama”, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümetini aşağılama” ve “özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma” suçlarından suçlu bulundu. Ancak mahkeme, verilen cezanın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından soruşturma başlatıldığı, işletme yetkilileri ve videoda yer alan şahsın kimliklerinin tespit edildiği belirtildi. Askeri üniforma giyerek servis yapmanın devletin askeri teşkilatının saygınlığını zedeleyici bir eylem olduğu ve bu görüntülerin düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği vurgulandı. Ayrıca, videonun kışkırtıcı bir niteliğe sahip olduğu ve kamu güvenliği açısından tehdit oluşturduğu ifade edildi.

"AŞAĞILAMAK İSTEMEDİM" DEDİ

Sanık Yousuf Jaafer, savunmasında, 2017 yılında yasal yollarla Suriye’den Türkiye’ye geldiğini ve bir süredir sosyal medya içerikleri ürettiğini söyledi. Videoyu, Dubai’den gelen ve kimliğini bilmediği iki kişinin teklifiyle çektiğini belirten Jaafer, askeri üniformayı tanımadığını ve herhangi bir aşağılama niyeti taşımadığını savundu. Ancak savcılık, Jaafer’in bu ifadelerine itibar edilmediğini, videonun bilinçli olarak çekildiğini ve paylaşıldığını kaydetti.

İŞLETMECİLERE DE CEZA

İddianamede, restoranın işletme yetkilileri Abdulkadir Güler ve Adnan Kalkmaz’ın da videonun bilgileri dışında çekildiği yönündeki savunmalarının kabul edilmediği belirtildi. Şüphelilerin, “devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama”, “özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlarından 7 yıl 6 aya kadar hapisle yargılanmaları talep edilmişti.

Kaynak: İHA