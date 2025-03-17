Bakan Yerlikaya Duyurdu, Dört İlde Suç Örgütlerine Operasyon

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla; İstanbul'da yurt dışında tutuklu bulunan B.G.'nin, Ankara'da A.A.'nın, Adana'da A.S.'nin, Van'da O.Y.'nin elebaşılığını yaptığı 4 farklı organize suç örgütüne yönelik geçen hafta 4 ilde operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

79 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda A.A., A.S. ve O.Y. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 79 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca operasyon kapsamında, 7 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 1 otomatik tabanca, 2 el bombası ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

⛔️ İstanbul’da B.G.’nin (yurt dışında tutuklu)

⛔️ Ankara’da A.A.’nın,

⛔️ Adana’da A.S.’nin,

⛔️ Van’da O.Y.’nin elebaşılığını yaptığı 4 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik geçen hafta düzenlediğimiz operasyonlarımızda;



➡️ A.A., A.S. ve O.Y. isimli elebaşlarının da içerisinde… pic.twitter.com/Mmp8zbap6C — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 17, 2025

ÇOK SAYIDA SUÇ YÖNELTİLDİ

Şüpheliler hakkında; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Nitelikli yağma', '6136 sayılı Kanun'a muhalefet', 'Yasa dışı kumar oynatmak', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Mala zarar verme', 'Suç üstlenme', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Silah ve mühimmat kaçakçılığı' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA