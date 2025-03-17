Türkiye Günlerdir Bu Olayı Konuşuyor: Niğde'deki Satılık Mumya Soruşturmasında Şoke Eden Detaylar

Niğde’de gün yüzüne çıkarılan bir mumya, bir grup kaçakçının elinde büyük bir pazarlık konusu oldu. Şüpheliler, tarihi eseri evlerde saklayarak 1 milyon dolara satmayı planladı. O planın detayları tek tek ortaya çıktı.

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Türkiye Günlerdir Bu Olayı Konuşuyor: Niğde'deki Satılık Mumya Soruşturmasında Şoke Eden Detaylar

Niğde'de mumya bulunması ve satılmaya çalışılması Türkiye gündeminde bomba etkisi yarattı. Operasyonda Kaan Akdoğan, Ruhi Gökmen, Mehmet Azak, Hakan Gök, Hacı Oğuz, Şahin Karataş ve İsmail Erin tutuklandı. Suçüstü yakalanan kaçakçıların merakla beklenen ifadeleri ortaya çıktı.

EV, BAHÇE, FOSSEPTİK...

Niğde’de gün yüzüne çıkarılan bir mumya, bir grup kaçakçının elinde büyük bir pazarlık konusu oldu. Şüpheliler, tarihi eseri evlerde saklayarak 1 milyon dolara satmayı planladı. Topraktan çıkarıldıktan sonra farklı noktalarda gizlenen mumya, önce bir eve, ardından bahçedeki fosseptik çukuruna taşındı.

Türkiye Günlerdir Bu Olayı Konuşuyor: Niğde'deki Satılık Mumya Soruşturmasında Şoke Eden Detaylar - Resim : 1

'ŞOKA GİRDİM'

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, tutuklanan Hakan Gök ifadesinde, "Mumya açık bir şekilde görünür vaziyette tahtanın üzerindeydi. Aracıma yükledik. Ben araçta sordum 'bu nedir?2 dedim. Ruhi de 'Mumya' dedi. Ben şoka girdim, şaşırdım" dedi.

EKSPERE GÖSTERECEKLERMİŞ!

Hacı Oğuz ise alıcı olduğunu düşündüğü kişiyle yaptığı görüşmeyi şu sözlerle anlattı:

"Kendisinden bu mumyaya 1 milyon dolar istediğimizi söyledim. Kişi de bana mumyayı gördükten sonra fiyat konusunda anlaşabileceğimizi söyledi. 11 Mart'ta ekspere göstermek için mumyanın bulunduğu yere gittik."

Şüphelilerden İsmail Erin, mumyanın fiyatını 1 milyon dolar olarak belirlediklerini ve alıcılarla görüşmeler yaptığını itiraf etti. Ancak, son buluşma noktası şebeke için tuzak oldu.

Mumya Satmaya Çalışırken Böyle YakalandılarMumya Satmaya Çalışırken Böyle YakalandılarYurttan Haberler

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Kaynak: Sabah

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