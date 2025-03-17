Hakimin Evinde Kan Donduran Olay, Her Şey İhbar Sonrasında Ortaya Çıktı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi Nazım Bal, evinin banyosunda asılı halde bulundu. Hakimin ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.

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Hakimin Evinde Kan Donduran Olay, Her Şey İhbar Sonrasında Ortaya Çıktı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 15 Mart’ta yaşanan olay kan dondurdu. Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi Nazım Bal’dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

İhbar sonrasında saat 16.20 sıralarında Hakim Nazım Bal’ın ev adresine giden polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Evde arama yapan ekipler, hakimi banyoda asılı halde buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri hakimin hayatını kaybettiğini belirledi. Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi Nazım Bal’ın ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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