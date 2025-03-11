Mumya Satmaya Çalışırken Böyle Yakalandılar
Niğde'de Hristiyan bir kişiye ait olduğu değerlendirilen erkek görünümlü mumyayı satmaya çalışan 6 şüpheli gözaltına alındı.
Baran Şenel
Niğde'nin Bor İlçesi'nde Hristiyan bir kişiye ait olduğu değerlendirilen erkek görünümlü mumyayı satmaya çalışan 6 şüpheli yakalandı.
Operasyonda yakalanan şahıslardan H.G.'nin evinde gerçekleşen aramada , Orta Çağ dönemine ait ve Hristiyan bir kişiye ait olduğu değerlendirilen, erkek görünümlü mumya ele geçirildi.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: