Mumya Satmaya Çalışırken Böyle Yakalandılar

Niğde'de Hristiyan bir kişiye ait olduğu değerlendirilen erkek görünümlü mumyayı satmaya çalışan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Baran Şenel Baran Şenel
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Niğde'nin Bor İlçesi'nde Hristiyan bir kişiye ait olduğu değerlendirilen erkek görünümlü mumyayı satmaya çalışan 6 şüpheli yakalandı.

Operasyonda yakalanan şahıslardan H.G.'nin evinde gerçekleşen aramada , Orta Çağ dönemine ait ve Hristiyan bir kişiye ait olduğu değerlendirilen, erkek görünümlü mumya ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Mumya
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