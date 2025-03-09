Çarşafları Bağlayarak Alt Kata İnmek İstedi: 4. Kattan Düştü

Konya'da 19 yaşındaki kız bağladığı çarşaflarla 4. kattaki evinin balkonundan alt katın balkonuna inmeye çalıştığı sırada yere düşerek yaralandı. Genç kızın tedavisi sürüyor.

Baran Şenel Baran Şenel
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Konya'nın merkez Karatay ilçesinde psikolojik tedavi aldığı iddia edilen 19 yaşındaki genç kız çarşafları birbirine bağlayarak alt kata inmeye çalıştı. Alt katın balkonuna geçmeye çalışan genç kız 4. kattan sert zemine düşünce olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kızın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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kaza
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