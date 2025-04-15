Uçmakdere Semalarında Göç Eden Pelikanlar Görüntülendi
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere mevkisinde göç eden pelikanlar, havada süzülürken görüntülendi. Yamaç paraşütçüsü İmran Karabulut, pelikanları havadan kaydetti.
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi Uçmakdere mevkisinde göç rotasında ilerleyen pelikanlar, bir süre semada süzüldü.
Göç eden kuşlar, aynı bölgede yamaç paraşütü yapan İmran Karabulut tarafından havadan görüntülendi.
Pelikanların gökyüzündeki görüntüleri, bölgedeki göç dönemine işaret eden doğal gözlemler arasında yer alıyor. Görüntüler kayıt altına alındıktan sonra sosyal medya platformlarında paylaşıldı.
Kaynak: DHA
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