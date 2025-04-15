Uçmakdere Semalarında Göç Eden Pelikanlar Görüntülendi

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere mevkisinde göç eden pelikanlar, havada süzülürken görüntülendi. Yamaç paraşütçüsü İmran Karabulut, pelikanları havadan kaydetti.

Son Güncelleme:

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi Uçmakdere mevkisinde göç rotasında ilerleyen pelikanlar, bir süre semada süzüldü.

Göç eden kuşlar, aynı bölgede yamaç paraşütü yapan İmran Karabulut tarafından havadan görüntülendi.

Pelikanların gökyüzündeki görüntüleri, bölgedeki göç dönemine işaret eden doğal gözlemler arasında yer alıyor. Görüntüler kayıt altına alındıktan sonra sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Silivri’de Kanola Tarlaları Havadan Görüntülendi Silivri’de Kanola Tarlaları Havadan Görüntülendi
Yozgat'ta Yol Üzerine Çıkan 30 Yaban Domuzu Kamerada Yozgat'ta Yol Üzerine Çıkan 30 Yaban Domuzu Kamerada
Aynı Noktada 4 Farklı Kaza Aynı Noktada 4 Farklı Kaza
Fabrikada Meydana Gelen Patlamalar Paniğe Neden Oldu Fabrikada Meydana Gelen Patlamalar Paniğe Neden Oldu
Dev Kargo Uçağı Bir Anda Pistten Çıktı: Kara Saplandı Dev Kargo Uçağı Bir Anda Pistten Çıktı: Kara Saplandı
Ünlü Markaların Etiketlerini Kullanarak Sahte Parfüm Yaptılar Ünlü Markaların Etiketlerini Kullanarak Sahte Parfüm Yaptılar
Şehidin Eşine Gönderdiği Video Ortaya Çıktı Şehidin Eşine Gönderdiği Video Ortaya Çıktı
Araçtan Atılan Sigara Yangın Çıkartınca Beton Mikser Müdahale Etti Araçtan Atılan Sigara Yangın Çıkartınca Beton Mikser Müdahale Etti
Eski Topçu Karakolu Alevlere Teslim Oldu Eski Topçu Karakolu Alevlere Teslim Oldu
Bodrum'da Yerli ve Yabancı Turistler Güneşi Fırsat Bildi Bodrum'da Yerli ve Yabancı Turistler Güneşi Fırsat Bildi
Market Alışverişini El Arabasıyla Yaptı: O Anlar Gülümsetti Market Alışverişini El Arabasıyla Yaptı: O Anlar Gülümsetti
Yolda Yürüyen Çift Kapkaça Böyle Uğradı Yolda Yürüyen Çift Kapkaça Böyle Uğradı
ÇOK OKUNANLAR
Kızılcık Şerbeti'nde Pembe Gitti, Yerine Bomba Gibi Bir İsim Geldi! Ünlü Oyuncu Diziye Katılıyor Pembe Gitti, Bomba Gibi Bir İsim Geldi
İslam Memiş Gram Altın İçin Tarih Verdi: '4500 Lirayı Görecek' İslam Memiş Gram Altın İçin Tarih Verdi: '4500 Lirayı Görecek'
Milyonlarca Sürücüyü Havalara Uçuracak Karar: O Trafik Cezaları Siliniyor! Paralar Geri Ödeniyor Milyonlarca Sürücüyü Havalara Uçuracak Karar: O Trafik Cezaları Siliniyor! Paralar Geri Ödeniyor
SSK ve Bağ-Kur'lulara Müjde: SGK Başuzmanı İsa Karakaş 'İlk Ben Duyuracağım' Diyerek Açıkladı SSK ve Bağ-Kur'lulara Müjde: SGK Başuzmanı İsa Karakaş 'İlk Ben Duyuracağım' Diyerek Açıkladı
Dünyanın En İyi Kıymalı Yemekleri Belli Oldu: Türkiye Zirveye Oturdu! Listedeki Türk Lezzetleri Saymakla Bitmedi Dünyanın En İyi Kıymalı Yemekleri Belli Oldu: Türkiye Zirveye Oturdu! Türk Lezzetleri Damga Vurdu