Eski Topçu Karakolu Alevlere Teslim Oldu

İstanbul'da eski topçu kışlası olarak bilinen 2 katlı yapıda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere teslim olan tarihi yapıda ki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, bina kullanılamaz hale geldi.

Baran Şenel Baran Şenel
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İstanbul'un Sarıyer İlçesi'nde 'Eski Topçu Kışlası' olarak bilinen 2 katlı tarihi yapıda nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik yoğun çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınırken binanın kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Alevleri gördükten sonra ekiplere haber veren mahalle sakini Tuğba Soydaner, “Biz alevleri gördük geldik, itfaiyeyi aradık. Zaten mahalleli de aramış. Burası topçu karakolu olarak geçiyor. Bir dönem de okul olarak da kullanıldı. Alevler binanın tamamını etkisi altına almış, komple içi gitti, şu an sadece dış cephesi kaldı. Yazık yani tarih gitti böylece" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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