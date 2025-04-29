18 Yıllık Misafirlik: Sandıklı'da Leylekler Aynı Direğe Yuva Kuruyor

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki Oda köyünde bulunan beton elektrik direği, 18 yıldır göç döneminde leyleklerin uğrak noktası haline geldi. Her yıl aralıksız olarak aynı noktaya yuva kuran leylekler, köy halkı tarafından “baharın müjdecisi” olarak görülüyor.

Köylüler, leyleklerin akıma kapılmaması için yaklaşık 20 metre uzağa ahşap bir direk dikerek alternatif sunmaya çalıştı. Ancak leylekler, beton elektrik direğinden vazgeçmedi. 9 yıl önce elektrik hattından kaynaklandığı düşünülen bir yangında yuva kül oldu. Buna rağmen leylekler, kısa sürede yanan yuvanın yerine yenisini inşa etti.

Bu yıl da köye gelen iki leylek, aynı direğe yuva kurarak geleneklerini sürdürdü. Köylüler, leylekleri rahatsız etmemek için hassasiyet gösteriyor. Yıllardır onları gözlemleyen köy halkı, leyleklerin gelişini baharın gelişi olarak yorumluyor.

Kaynak: DHA