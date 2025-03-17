Araçtan Atılan Sigara Yangın Çıkartınca Beton Mikser Müdahale Etti

Antalya'da seyir halindeki bir araçtan söndürülmeden atılan sigara nedeniyle yangın çıktı. Çıkan yangın bir anda hızla büyümeye başlayınca beton mikseri müdahale etti. O anlar kameralara yansıdı.

Baran Şenel Baran Şenel
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Antalya'nın Manavgat mevkiinde seyir halindeki bir araçtan söndürülmeden yol kenarına doğru atılan sigara kuru ot ve çalılıkları tutuşturunca bir anda yangın çıktı. Çıkan yangın hızla büyümeye başlayınca beton mikseri olaya müdahale etti.

D-400 Karayolunda seyir halindeki araç sürücüleri yolu kaplayan dumanlar nedeniyle zor anlar yaşadı. Beton mikserlerinin tankında bulunan su yangının ilerlemesini önlerken bir süre sonra olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: İHA

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