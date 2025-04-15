Silivri’de Kanola Tarlaları Havadan Görüntülendi

Trakya bölgesinde yaygın şekilde yetiştirilen kanola bitkisi, İstanbul’un Silivri ilçesinde yer alan tarım arazilerinde havadan görüntülendi.

“Altın sarısı” olarak da anılan kanola çiçekleri, yüzlerce metre uzunluğundaki alanlarda ekili durumda. Bahar aylarında çiçeklenen bitkiler, sarı ve yeşil tonlarıyla bölgedeki tarım alanlarını kaplıyor.

Günlük araç trafiğinin yoğun olduğu yolların kenarında yer alan bu tarlalar, havadan çekilen görüntülerle kayıt altına alındı. Silivri kırsalında bulunan rüzgar türbinleriyle aynı bölgede yer alan kanola tarlaları, tarımsal üretim faaliyetleri kapsamında değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA