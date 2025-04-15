Silivri’de Kanola Tarlaları Havadan Görüntülendi
Trakya’da yoğun şekilde yetiştirilen kanola bitkisi, İstanbul’un Silivri ilçesindeki geniş tarlalarda havadan görüntülendi. Sarı ve yeşil tonlarıyla dikkat çeken tarlalar, bölgeye görsel zenginlik katıyor.
Trakya bölgesinde yaygın şekilde yetiştirilen kanola bitkisi, İstanbul’un Silivri ilçesinde yer alan tarım arazilerinde havadan görüntülendi.
“Altın sarısı” olarak da anılan kanola çiçekleri, yüzlerce metre uzunluğundaki alanlarda ekili durumda. Bahar aylarında çiçeklenen bitkiler, sarı ve yeşil tonlarıyla bölgedeki tarım alanlarını kaplıyor.
Günlük araç trafiğinin yoğun olduğu yolların kenarında yer alan bu tarlalar, havadan çekilen görüntülerle kayıt altına alındı. Silivri kırsalında bulunan rüzgar türbinleriyle aynı bölgede yer alan kanola tarlaları, tarımsal üretim faaliyetleri kapsamında değerlendiriliyor.
Kaynak: İHA
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