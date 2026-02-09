Mesut Özarslan'dan 'AK Parti'ye Katılacak mı?' Sorusuna Yanıt

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan basın toplantısı düzenliyor.

Özarslan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Gördüğünüz gibi görevimizin başındayız. Halka hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz hizmetleri daha yükseğe çekmenin hedefindeyken, bazıları üzerimizde inanılmaz bir baskı ve mobbing başladı. İki gün önce Genel Başkan ile olan mesajlaşma olayları aileme küfür ve hakaret niteliği taşımaktadır. Biz de öyle bir ortamda artık CHP'de yer almayacağımızı ve istifa ettiğimizi duyurduk. Halka hizmet şiarında halkımıza hizmet etmeye devem edeceğiz. 31 Mart'ta bize oy veren tüm seçmenlerin hakkını koruyarak yola devam edeceğiz.

CHP Genel Başkanı sayın Özgür Özel hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ailemin diğer fertleri de bulunmak istedi. Biz yüce Türk milletinin insanlarıyız, kimseye sinkaflı laflar etmeyiz. Atatürk'ün kurucusu olan bir partinin böyle bir duruma düşmesi hepimizi üzmektedir.

Artık ülke birlik ve beraberlik içinde olsun. Gerek sayın cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, gerek bilge lider sayın Dr. Devlet Bahçeli, bu çalışmayı başlatmış durumdadır. Bu çalışmaya partizan olarak bakmamak lazım. Herkese kucaklarını açmış durumdalar. Biz de bu birlik beraberlik çağrısında hizmetlerimize devam edeceğiz. CHP'li kardeşlerimize hiçbir ayrım yapmadan devam edeceğiz. Davamız tek bir davadır o da insanlık davasıdır.

Benim aileme yapılan saldırıları da göz ardı etmeyeceğim. Ben onurlu, şerefli, Müslüman ve Türk evladıyım. Şu an bağımsızım, hizmetime devam ediyorum.

Benim dönemime ilişkin bir yolsuzluk iddiası yok. Mesut Özarslan Müslüman ve Türk evladıdır. Tabii ki birileri şikayet eder ama bize tutmaz. Atatürk'ün ve Cumhuriyet değerlerinin kurduğu bir partiyi nereye doğru götürüyorlar Allah ıslah etsin. Ne yapsın ya o da bulunduğu partiyle ters düşmemek için mesaj atıyor işte. Mansur Başkanın Türkiye genelinde bir karşılığı olacağını düşünmüyorum. Kendisiyle ilgili benim hiçbir sorunum yok. İl Başkanı bu konuda gerçekçi ve dürüstse benimle bu makamda oturduğunu ve bana hak verdiğini söyleyecek. Biz kimseye hainlik yapmıyoruz.

Özgür Özel mesajları silmiş, neden sildin Özgür Özel? Bunu devlet görmüyor mu teknoloji görmüyor mu? Benim hacı anama kötü kadın ve rahmetli hacı babama yokmuş gibi yapan o p.ç lafının hesabını soracağım senden. P.ç lafı ne demektir? Ben başka bir şey mi anlıyorum. Ankaralıların vicdanına bırakıyorum. Bu konuda kaçamaz, rezil olmuştur Türkiye'ye. Partilileri de bunun cezasını verir diye düşünüyorum. Sayın Özgür Özel bu bataklıktan çıkamayacaktır.

Şaban Sevinç diye bir adam var, iftira ata ata geziyor. Aklını başına al Şaban Sevinç. Git İstanbul'daki pislikleri konuş. Süreci izleyin, kim rezil oluyor görün. Belediye başkanlığında hizmet esastır. 7 meclis üyemiz benimle birlikte istifa etti. Ben asla mobbing yapmadım, bana güvenip istifa ettiler. Çok büyük bir tepki de yok. Onlar da bizim kardeşlerimiz. Gereksiz telefonlara çıkmadım doğrudur, saçma sapan bir noktaya çekilmek istendi ben de ona müsaade etmedim."

