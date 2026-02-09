İçişleri Bakanlığı Harekete Geçti: Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan Dönemi Mercek Altında

İçişleri Bakanlığı, CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan döneminde, Hıdırlıktepe bölgesinde hayata geçirilen projelerle ilgili yapılan şikâyet üzerine mülkiye müfettişi görevlendirdi. Şikayetin eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek tarafından “ihaleye fesat karıştırma” ve “görevi kötüye kullanma” iddialarıyla yapıldığı öğrenildi. Mülkiye müfettişlerinin incelemesinin ardından soruşturma izni verilip verilmeyeceğine karar verilecek.

Son Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı Harekete Geçti: Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan Dönemi Mercek Altında
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP’den istifa eden ve kulislerde AK Parti’ye katılacağı konuşulan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın PORTAŞ A.Ş Genel Müdürü olduğu döneme ilişkin, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan başvuru üzerine İçişleri Bakanlığı inceleme başlattı.

İçişleri Bakanlığı Harekete Geçti: Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan Dönemi Mercek Altında - Resim : 1

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Ankara’da Şükran Anıtı ve Şehitler Anıtı’nın da bulunduğu Hıdırlıktepe bölgesinde hayata geçirilen projelerle ilgili, 6 Ocak 2026’da yapılan şikâyet üzerine İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişi görevlendirildi. Osman Gökçek tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçede, Hıdırlıktepe’de yürütülen rekreasyon alanı ve anıt projelerine ilişkin, “ihaleye fesat karıştırma” ve “görevi kötüye kullanma” iddiaları yer aldı.

İçişleri Bakanlığı Harekete Geçti: Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan Dönemi Mercek Altında - Resim : 2

Şikayet dilekçesinde, projelerin yapım sürecinin, Mesut Özarslan’ın PORTAŞ A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yaptığı dönemde başlatıldığı vurgulandı. İhale süreçleriyle inşaat uygulamalarının da Özarslan’ın genel müdürlüğü döneminde yürütüldüğü kaydedildi. Başvuruda, proje kapsamında gerçekleştirilen bazı alım ve hizmet ihalelerinde rayiç bedellerin üzerinde fiyatlarla işlem yapıldığı, bu durumun kamu zararına yol açtığı iddia edildi.

İçişleri Bakanlığı Harekete Geçti: Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan Dönemi Mercek Altında - Resim : 3

Şikâyetin ardından görevlendirilen mülkiye müfettişi tarafından başlatılan incelemenin, “ihale süreçleri, protokoller, sözleşmeler” ile “uygulama aşamaları” başlıklarında yürütüleceği bildirildi. İnceleme sonucunda hazırlanacak rapor kapsamında, soruşturma izni verilip verilmeyeceğine karar verilecek.

Mesut Özarslan'dan Özgür Özel Hakkında Suç DuyurusuMesut Özarslan'dan Özgür Özel Hakkında Suç DuyurusuGüncel

Kaynak: ANKA

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye MHP’nin 57. Yılına Özel Anlamlı Jest Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP’nin 57. Yılına Özel Jest
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
İfadeye Çağrılan CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede İçin Karar İfadeye Çağrılan CHP'li Başkan İçin Karar
Buca Belediyesi'ne 'Rüşvet' Operasyonu: 26 Şüpheli Adliyede Buca Belediyesi'ne Operasyon; 26 Şüpheli Adliyede
'Uğur Mumcu Suikastı' Davası 14 Temmuz'a Ertelendi 'Uğur Mumcu Suikastı' Davası 14 Temmuz'a Ertelendi
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
TÜİK Açıkladı: Türkiye'nin Nüfusu Belli Oldu Türkiye'nin Nüfusu Belli Oldu
Hükümetten Yeni Adım: O Mesleği Yapanların Maaşından Artık Otomatik Kesilecek Hükümetten Yeni Adım: O Mesleği Yapanların Maaşından Artık Otomatik Kesilecek
İçişleri Bakanlığı Harekete Geçti: Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan Dönemi Mercek Altında Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan Hakkında İnceleme
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor: Emeklilikte Kritik Eşik! İsa Karakaş ‘Son Şans’ Diyerek Uyardı Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor: Emeklilikte Kritik Eşik! İsa Karakaş ‘Son Şans’ Diyerek Uyardı
Ortaokulda 24 Öğrenciye Taciz Skandalı! Öğretmen Tutuklandı Ortaokulda 24 Öğrenciye Taciz Skandalı! Öğretmen Tutuklandı